Landgericht Bonn verwirft Revision : Lohmarer muss weiter in Haft bleiben

Ein 38 Jahre alter Lohmarer saß erneut in Bonn auf der Anklagebank. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn/Lohmar Der Bundesgerichthof hatte ein Urteil des Bonner Landgerichts teilweise aufgehoben. Das sollte nun prüfen, ob der zuvor verurteilte drogensüchtige Lohmarer in einer Entzugsklinik besser aufgehoben wäre.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johannes Lettmann

Im Laufe der Jahre ist die Anklagebank für einen 38-Jährigen aus Lohmar zum vertrauten Sitzmöbel geworden: Elf Vorstrafen weist sein Eintrag im Bundeszentralregister aus: Alkohol am Steuer, Fahren ohne Führerschein, Körperverletzungen, Sachbeschädigung, Drogenhandel. Mal war er an einer Massenschlägerei auf dem Stadtfest in Lohmar beteiligt, mal floh er vor einer Polizeikontrolle über die A3, ließ den Wagen stehen und floh zu Fuß. Schließlich wollte er dick ins Drogengeschäft einsteigen, um damit seine eigene Sucht zu finanzieren. Deswegen saß er am Mittwoch in Bonn auf der Anklagebank.

Im Oktober 2021 hatte die 1. Große Strafkammer des Landgerichts ihn wegen Rauschgifthandels in sechs Fällen zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt und die Einziehung von rund 10.000 Euro, die er mit dem Drogenverkauf kassiert hatte, angeordnet. Dagegen legte der Angeklagte vor dem Bundesgerichtshof Revision ein und erzielte einen Teilerfolg: Das höchste Gericht erklärte im März 2022 den Richterspruch für rechtskräftig hinsichtlich des Schuldspruchs, der Strafe und der Geldeinziehung. Es verwies das Verfahren aber zurück an eine andere Kammer des Landgerichts. Die sollte darüber befinden, ob der Lohmarer die Taten wegen seiner Sucht im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen hat und ob er in eine Entziehungsklinik eingewiesen werden muss.

Angeklagter gab an, abstinent zu sein

Der Ex-Fußballer war am Mittwoch aus dem sauerländischen Attendorn angereist, wo er seine Haft im offenen Vollzug verbringt. Dort arbeitet er in einer metallverarbeitenden Firma, die der Justizvollzugsanstalt dafür monatlich 2000 Euro überweist. Davon darf er 400 Euro behalten. Geld, das er braucht, um Schulden abzubezahlen und den Unterhalt für seine zwei Kinder zu bezahlen.

Er sei inzwischen abstinent, erklärte der Angeklagte; seinen letzten Joint habe er auf dem Weg zum Haftantritt im vergangenen Juli geraucht. Das brachte den Staatsanwalt in Rage: Es sei „absurd und grotesk“, „ein Blödsinn“, mit dem er alle seine Bemühungen, ein sozial gefestigtes Leben zu führen, zunichte machen könne.

Gutachter stellt Suchtdruck fest

Ein Gutachter hatte bei dem Mann einen Suchtdruck und „Hang zum Konsumrausch“ festgestellt, dagegen werde er Hilfe brauchen. Der 38-Jährige nickte, kündigte an, in Therapie zu gehen, wenn er denn einen Platz finde. Die Unterbringung in einer Entziehungsklinik hielt der Gutachter nicht für angebracht, weil damit das soziale Gefüge, das den Angeklagten stütze, zunichte gemacht werde.