Landgericht Bonn Männer aus Eitorf erpressen BMW und Rolex von Freund

Vor dem Bonner Landgericht müssen sich zwei Eitorfer seit Freitag wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Ihr Opfer war ausgerechnet ein Kollege, dem gegenüber sie laut Anklage Todesdrohungen aussprachen. Sie sollen Freunde gewesen sein, so sagen es die beiden Angeklagten selbst. Dennoch haben die beiden 39 und 34 Jahre alten Männer den befreundeten Geschäftsmann, 36, in eine Lagerhalle in Eitorf-Bitze einbestellt. Laut Anklage wollten sie ihm zunächst freundschaftlich erklären: Es gebe da ein Problem, sie hätten den Auftrag von den Hells Angels, ihn zu „reinigen“. Er stehe auf der Liste der Rockergang ganz oben.