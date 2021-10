Prozessauftakt in Bonn : Mann aus Lohmar soll in seiner Wohnung Marihuana verkauft haben

Mann aus Lohmar soll in seiner Wohnung Marihuana verkauft haben

Prozessauftakt in Bonn

Vor dem Bonner Landgericht gab ein Mann an, mit dem Verkauf von Drogen seinen Eigenkonsum zu finanzieren. Foto: dpa/Daniel Karmann

Lohmar Die Staatsanwaltschaft Bonn wirft einem 37-jährigen Mann aus Lohmar vor, zwischen Februar und Dezember 2020 größere Mengen Marihuana in seiner Wohnung verkauft zu haben. Nun steht der Mann vor Gericht.

Vor der Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer begonnen: Dem 37-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen Februar und Dezember vergangenen Jahres jeden Monat rund 300 Gramm Marihuana aus seiner Lohmarer Wohnung heraus verkauft zu haben. Auch nach einer ersten Durchsuchung seines Zuhauses kurz vor dem Jahreswechsel sollen die illegalen Aktivitäten laut Anklage noch weitergegangen sein: Bei einer zweiten Razzia in diesem April stellten die Ermittler neben 297,8 Gramm Marihuana auch noch 90 Gramm Kokain sicher.