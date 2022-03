Prozess in Bonn : Mann fordert 58.000 Euro und scheitert mit seiner Klage

Prozess in Bonn

Ruppichteroth/Bonn Der Käufer eines Werkstattgeländes in der Nähe von Ruppichteroth hatte eine Zusatzrechnung von 58.000 Euro für Gegenstände und Einbauten nicht gezahlt. Dagegen hat nun der Verkäufer vor dem Landgericht Bonn geklagt. Er war aber nur bedingt erfolgreich.

Um eine wahrscheinlich gar nicht so unübliche Nebenabrede ging es in einem Rechtsstreit vor einer Zivilkammer am Bonner Landgericht: Die beiden Vertragsparteien hatten neben einem Immobiliendeal über ein Werkstattgelände im hohen sechsstelligen Bereich noch einen weiteren Verkaufsvertrag über diverse Gegenstände für 58.000 Euro geschlossen. Konkret ging es um eine Hebebühne, einen Bremsenprüfstand, eine Lkw-Waschbürstenanlage, zwei Dieseltanks, ein Hallentor, eine Paletten-Regalanlage sowie diverse Kfz-Ersatzteile, Büroeinrichtungsgegenstände sowie Gitterboxen.