Prozess am Landgericht Bonn : Mann gesteht Brandstiftung und Überfälle auf Supermärkte

Schweren Raub, gefährliche Körperverletzung und Brandstiftung wirft das Bonner Landgericht einem 34-Jährigen vor. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Wegen Brandstiftung und Supermarkt-Einbrüchen im Rhein-Sieg-Kreis muss sich jetzt ein 34-jähriger Mann vor dem Bonner Landgericht verantworten. Zu Prozessbeginn gestand er die Taten. Unklar ist noch die Rolle seiner früheren Partnerin.



Von Leif Kubik

„Die Verhaftung war eigentlich meine Rettung“, bekannte der Angeklagte zu Beginn des Verfahrens. Vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht muss sich aktuell ein 34-Jähriger verantworten, dem zur Last gelegt wird, in diesem März drei Supermärkte in Bad Honnef, Troisdorf sowie im niedersächsischen Ort Rehren im Schaumburger Land überfallen zu haben. Weil er außerdem in einem Haus in Hennef ein Feuer gelegt haben soll, lautet die Anklage neben schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung auch auf Brandstiftung.

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht reuig und gestand die Taten so gut wie uneingeschränkt ein. Es kristallisierte sich aber langsam heraus, dass der stark drogensüchtige Mann wohl nicht allein gehandelt haben könnte. Offenbar war der vielfach Vorbestrafte in der Phase nach einer Haftentlassung, in der er im schwäbischen Raum wieder Fuß gefasst hatte, eine Beziehung zu einer Frau eingegangen, die man landläufig als toxisch bezeichnen würde. Auf mehreren Videoaufzeichnungen der Taten scheint die 31-Jährige zu erkennen zu sein.

Ex-Partnerin des Angeklagten gab Polizei entscheidenden Tipp

Interessanterweise war es aber auch diese Partnerin, die der Polizei erst den entscheidenden Tipp gab und damit für die Verhaftung des Angeklagten sorgte. Im Zeugenstand brach der 34-Jährige jedenfalls in Tränen aus, als er sich an den Beginn der Beziehung erinnerte, die nur rund ein halbes Jahr währte. Die Frau habe ihn des Öfteren zu erpressen versucht, sagte er nach einer kurzen Pause. Als Zeugin steht die 31-Jährige nicht mehr zur Verfügung: Sie machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, nachdem gegen sie ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden sind.

Die erste Tat ereignete sich auf der Rückfahrt von einem Urlaub auf Fehmarn: Den Discounter in der niedersächsischen Gemeinde Auetal-Rehren kannte die Frau wohl bereits von einem früheren Trip auf die Ostsee-Insel, und so kam es am 9. März dieses Jahres zu dem ersten der drei in Bonn angeklagten Überfälle. Mit rund 3000 Euro Beute setztet das Paar die Heimfahrt Richtung Rheinland fort. Die drei folgenden angeklagten Taten ereigneten sich dann im Rhein-Sieg-Kreis: In der Nacht des 14. März drang der Angeklagte erstmals in ein Haus in Hennef ein, das dem Vernehmen nach dem Vermieter seiner Partnerin gehören soll. Zwei Tage später legte er ein Feuer im Keller des Gebäudes, bei dem das Haus durch Rußentwicklung stark beschädigt wurde. Am selben Abend sowie am 22. März folgten dann zwei weitere Überfälle auf Supermärkte in Bad Honnef-Aegidienberg und Troisdorf-Spich.