Fahndung der Polizei Mann tankt wochenlang im Rhein-Sieg-Kreis, ohne zu bezahlen

Die Tatorte waren demnach verschiedene Tankstellen in Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth. Der mutmaßliche Betrüger war den Angaben nach einem weißen Ford Ka, einem grauen Ford Focus oder einem weißen Mercedes Sprinter unterwegs gewesen. An den Autos waren jeweils verschiedene Kennzeichen montiert, die aus vorausgegangenen Diebstählen stammten, so die Polizei.