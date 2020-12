Meckenheim : Eine Person bei Brand verletzt

Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Merl konnte schnell gelöscht werden. Foto: Axel Vogel

Merl In Meckenheim hat es Sonntagabend einen Brand gegeben. Die Einsatzkräfte konnten diesen zügig löschen. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr hat es in Merl in einem Einfamilienhaus gebrannt. Ursache sei vermutlich ein brennender Adventskranz gewesen, teilte der Sprecher der Meckenheimer Feuerwehr mit. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnten den Brand schnell löschen.