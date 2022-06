Waldbrand-Großübung in Windeck : Mehr als 400 Feuerwehrleute üben in der Nutscheid den Ernstfall

Mehr als 400 Einsatzkräfte proben in der Nutscheid den Ernstfall. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Zu einer Großübung sind die Feuerwehren aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Samstag in das Forstgebiet Nutscheid in Windeck ausgeückt. Dort galt es einen ausgedehnten Waldbrand zu löschen. Dabei kamen auch Drohnen zum Einsatz.