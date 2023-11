Vier Schafe und zwei Ziegen Mögliche Wolfrisse in Eitorf

„Die Leute sagen mir, dass sie noch nie davon gehört haben“, berichtet Birkhahn. Ihm zufolge wissen manche Besitzer nicht einmal, dass sie ihre Tiere im Wolfsgebiet halten. Alle professionellen Herdenhalter hingegen haben laut dem Wolfsberater ihre Anträge gestellt. „Auch Privatpersonen können bei der Landwirtschaftskammer NRW anrufen, die kommen dann vorbei und beraten vor Ort zu geeigneten Schutzmaßnahmen“, so Birkhahn. Die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer geben den Haltern ihm zufolge auch Hinweise darauf, was genau sie beantragen müssen, um die entsprechende Förderung zu erhalten. „Nutztierhalter sind in der Pflicht, ihre Tiere zu schützen“, sagt der Wolfsberater. Mit Besorgnis betrachtet er die politische Diskussion, in der die Stimmen zum Wolfabschuss lauter werden.