Cold-Case-Ermittlung : Tatverdächtiger fast 35 Jahre nach Mord in Lohmar festgenommen

Im Mai 1987 ist die damals 23-jährige Claudia O. in Lohmar getötet worden. Nach fast 35 Jahren scheint der Fall nun aufgeklärt zu sein. Der Tatverdächtige ist nicht zum ersten Mal verhaftet worden.

Fast 35 Jahre nach einem mutmaßlichen Mordfall in Lohmar haben Fahnder der Bonner Mordkommission am Dienstag einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei steht der 66-Jährige im Verdacht, am 9. Mai 1987 in dem Anwesen des Landhotels und Ausflusgslokals Naafshäuschen in Lohmar, unmittelbar an der B484, die damals 23-jährige Claudia O. getötet zu haben. Er wurde in den frühen Morgenstunden an seiner Wohnanschrift in Detmold verhaftet.