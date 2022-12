Überraschende Wende im Prozess : Haftbefehl gegen Angeklagten im Mordfall Claudia O. aufgehoben

Lohmar In dem aufsehenerregenden Prozess um die 1987 ermordete Wirtstochter Claudia O. gibt es eine überraschende Wende: Der Haftbefehle gegen den 66-jährigen Angeklagten wurde am Donnerstagmorgen aufgehoben.

Der Haftbefehle gegen den 66-jährigen Angeklagten wurde am Donnerstagmorgen aufgehoben und das Verfahren auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Bei der Untersuchung von Genmaterial, das vor 35 Jahren an der Leiche sichergestellt worden war, konnte eine Kontamination aufgrund zwischenzeitlicher Untersuchungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Proben bildeten aber die Grundlage der Anklage.

Claudia O. war am Morgen des 9. Mai 1987 tot in ihrem Schlafzimmer im Wohntrakt des Ausflugslokals Naafshäuschen in Lohmar aufgefunden worden. Der heute 66-jährige Angeklagte geriet als Dauergast des Wirtshauses schnell ins Visier der Fahnder – das Verbrechen wurde ihm aber nie nachgewiesen.