Zwei 28-Jährige festgenommen : Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Lohmar

Lohmar In einer Asylunterkunft in Lohmar hat die Polizei einen Toten gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und zwei Männer festgenommen.

Einen leblosen Mann hat die Polizei am Mittwoch in einer Asylunterkunft in Lohmar aufgefunden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen. Wie die Bonner Polizei mitteilte, ist eine Mordkommission eingerichtet worden. Sie hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

An die Wohnanschrift des 45-Jährigen kamen die Beamten im Zuge eines Einsatzes, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr in Siegburg ereignet hatte. Ein Passant hatte die Polizei per Notruf über zwei möglicherweise angetrunkene Personen informiert, die aus Richtung der B484 kommend zu Fuß in Richtung Aulgasse unterwegs waren. Eine Streifenwagenbesatzung traf vor Ort einen 28-Jährigen an, der Verletzungen am Oberkörper aufwies. Ein Notarzt versorgte ihn, bevor er in ein Krankenhaus kam.