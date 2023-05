Tödlicher Motorradunfall in Windeck Kawasaki-Fahrer kracht von hinten auf Motorrad, stürzt und stirbt

Zeugen aus einer entgegenkommenden Motorradgruppe hatten das Unfallgeschehen beobachtet. So habe der Unfallverursacher noch gebremst und vergeblich versucht, die Kollision zu verhindern. Er stürzte und prallte gegen eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Hierbei erlitt er laut Polizei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad rutschte etwa 50 Meter weiter und stieß mit dem letzten Fahrer der entgegenkommenden Gruppe zusammen. Der betroffene 68-Jährige auf einer Harley-Davidson fiel und erlitt Prellungen, Schürf- und Platzwunden. Der angefahrene 67-Jährige zog sich ähnliche Verletzungen zu. Beide Männer kamen in Krankenhäuser.