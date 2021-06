Unfall in Much : 24-Jährige fährt gegen Kirchenmauer und reißt sie ein

Die 24-Jährige fuhr aus bisher ungeklärten Gründen gegen die Kirchenmauer. Foto: Polizei Siegburg

Much In Much ist eine 24-Jährige gegen eine Kirchenmauer gefahren und hat drei Meter der Mauer eingerissen. Weshalb die Frau gegen die Kirchenmauer fuhr ist bisher nicht bekannt.



In Much-Kreuzkapelle ist eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel-Kombi in die Kirchenmauer der Sankt Johann Baptist Kirche gefahren und hat dabei drei Meter der massiven Bruchsteinmauer eingerissen. Wie die Polizei mitteilte war die junge Frau auf der L224 von der Wahnbachtalstraße in Richtung L352 unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen die Bruchsteinmauer.