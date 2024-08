Erntefest-Dekoration ging in Flammen auf Feuerwehr löscht brennende Heu-Kuh in Much

Alljährlich vor dem Erntefest in Much, das Mitte September gefeiert wird, errichtet der örtliche Ernteverein mehrere Heufiguren an den größeren Zufahrtsstraßen. In diesem Jahr handelt es sich dabei um Darstellungen von Kühen, die aus Quader- und Rundballen zusammengesetzt sind. Eine dieser erst am Tag zuvor errichteten Heu-Kühe ist in der Nacht auf Samstag in Brand geraten. Eine Autofahrerin, die die Landesstraße 312 zwischen Overath und Much befuhr, alarmierte die Einsatzkräfte, als sie den Brand am Straßenrand gegen 2.40 Uhr entdeckte.