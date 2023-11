Aus Australien und Neuseeland Diese exotischen Pilze sprießen auf einem Spielplatz in Much

Seine beiden Töchter entdeckten die „Hexeneier“ am Rande eines Spielplatzes als erste, bei einem Klassenfest der Siebenjährigen. Daniel Frank hat sich die Exemplare, die auf dem Gelände nahe der Fatima-Kapelle in Much sprossen, etwas genauer angeschaut und bemerkt, dass sie nicht von einer gewöhnlichen Stinkmorchel stammten. „Ich wusste, da kommt was“, sagt der Pilzsachverständige aus Much. Um den entscheidenden Moment nicht zu verpassen, legte er sich an den folgenden Tagen mit Kamera und Stativ auf die Lauer – und fing so den Augenblick ein, in dem die eiförmigen Fruchtkörper auf- und die roten Tentakeln des Tintenfischpilzes aus ihnen herausbrachen.