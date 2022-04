Polizei bittet um Hinweise : Falsche Polizisten betrügen 94-Jährige aus Much um 80.000 Euro

Falsche Polizisten haben eine 94-Jährige in Much um 80.000 Euro betrogen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Karolin Krämer

Much Zwei falsche Polizisten haben in Much am Sonntag eine 94-Jährige um ihr Vermögen betrogen. Rund 80.000 Euro erbeuteten die beiden Unbekannten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Much haben am Sonntag zwei falsche Polizisten eine 94-jährige Frau um 60.000 Euro und Goldbarren betrogen. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die 94-Jährige am Sonntagmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der sie vor zwei Einbrechern warnte. Die Seniorin teilte dem Betrüger mit, dass sie ihr gesamtes Vermögen in einem Bankschließfach habe.

Der Betrüger soll der Seniorin daraufhin gesagt haben, dass er sich am folgenden Tag erneut melden würde, sie aber niemandem von dem Gespräch erzählen dürfte, da sie sonst die Ermittlungen gefährden würde. Am Montag riefen die Betrüger die 94-Jährige erneut an, um ihr den Plan zu erklären. Gegen 9 Uhr warteten die beiden Betrüger, ein großer, junger Mann und eine kleine, ungefähr 20 Jahre alte Frau, in einem grauen BMW am Klosterberg auf die Frau.

Die 94-Jährige fuhr mit den beiden Betrügern zu ihrer Bank. Dort stieg sie alleine aus und ging zu ihrem Schließfach, aus dem sie 60.000 Euro Bargeld und diverse Goldbarren im Wert von 20.000 Euro entnahm.

Die 94-Jährige soll ihr Vermögen daraufhin den beiden Betrügern übergeben haben, die sie anschließend zurück nach Hause fuhren. Die beiden Unbekannten forderten die Frau erneut auf, niemandem von der Geldübergabe zu erzählen, da sie ihr gesamtes Vermögen nach den Emittlungen zurückerhalten würde.

Einige Tage später meldete die 94-Jährige den Vorfall dann der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Personen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413421 entgegen.

(ga)