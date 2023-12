Falsches Kennzeichen führte zum Verdacht Zivilfahnder beschlagnahmen Drogen und gestohlenes Auto in Much

Am Montag ist ein Mann aus Much festgenommen worden, der wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Autodiebstahl verdächtigt wird. So heißt es in einer Meldung der Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag. Demnach sei zwei Zivilfahndern gegen 20 Uhr ein geparktes Auto in der Alten Poststraße in Much-Kranüchel aufgefallen.