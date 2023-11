Durchsuchung in Much Growzelt mit Marihuana-Pflanzen in Wohnung entdeckt

Marihuana und Crystal Meth hat die Polizei am Montag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Much entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Einsatzkräfte die Wohnung durchsucht, nachdem Zeugen Marihuanageruch und Geräusche aus den Lüftungsanlagen gemeldet hatten.