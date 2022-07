Unfall in Much : Stürzender Pedelecfahrer erschreckt Pferd - Zwei Verletzte

Much Ein Pedelecfahrer ist in Much einen Berg heruntergefahren, gestürzt und hat dabei ein Pferd erschreckt. Der Mann und die Reiterin wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 45-Jährigen.

Bei einem Unfall in Much sind am Sonntag eine Reiterin und ein Pedelecfahrer verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der 45-jährige Pedelecfahrer gegen 14.50 Uhr auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg bergab in Richtung Much unterwegs, wo ihm die 47 Jahre alte Reiterin und eine Begleiterin entgegenkamen. Der Reiterin zufolge kam der Mann sehr schnell um eine Kurve gefahren und musste eine Vollbremsung einlegen, um nicht mit den Pferden zusammenzustoßen.