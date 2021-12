Fahrerflucht nach schwerem Unfall in Much : Traktorfahrer lässt schwer verletztes Unfallopfer zurück

Fahrerflucht nach schwerem Unfall in Much

Mehrere Rettungskräfte waren in der Nacht in Much im Einsatz. Foto: Christof Schmoll

Much Ein Traktorfahrer hat einen Autofahrer nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen. Bei seiner Flucht montierte er noch ein beim Unfall beschädigte Erntegerät ab, um schneller zu entkommen.

Die Polizei sucht nach einem Traktorfahrer, der nach einem schweren Unfall in Much einen schwer verletzten Autofahrer eingeklemmt im Auto zurückließ.

Gegen 23.40 Uhr am Samstag waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Wahnbachtalstraße (L 189) in Much gerufen worden. 500 Meter südlich der Ortslage war es zum Zusammenstoß zwischen einem Traktorgespann und einem Auto gekommen. Der 24-jährige Autofahrer war in seinem Auto eingeschlossen, aber trotz einer schweren Verletzung ansprechbar. Die Mucher Feuerwehr trennte das Dach des VW Scirocco mit Hilfe hydraulischer Werkzeuge ab, um eine schonende Rettung zu ermöglichen. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der Neunkirchen-Seelscheider mit einer Kopfverletzung ins Klinikum Köln-Merheim eingeliefert.