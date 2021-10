L312 bei Much : Tödlicher Verkehrsunfall mit fremden Nummernschildern

Auf der L312 bei Much ist es in der Nacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Foto: Christof Schmoll

Much Auf der L312 hat es in der Nacht auf Donnerstag einen Unfall gegeben, bei dem der Fahrer des verunglückten Autos noch an der Unfallstelle verstarb. Außerdem waren fremde Nummernschilder am Wagen befestigt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christof Schmoll

In der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr bemerkten Autofahrer auf der Landesstraße 312 in Much ein Auto in der Böschung unterhalb der Fahrbahn. Unmittelbar helfen konnten sie nicht, da sich die Türen des stark deformierten BMW nicht mehr öffnen ließen. Diese Aufgabe übernahm die alarmierte Feuerwehr, die den allein im Fahrzeug befindlichen, bewußtlosen Fahrer in Form einer Crash-Rettung auf die Fahrbahn schaffte. Die Einsatzkräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, diese führten jedoch nicht zum Erfolg. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Rekonstruktion des Unfallgeschehens durch die Polizei ergab, dass der BMW nach dem Durchfahren einer Linkskurve auf dem abschüssigen Streckenabschnitt zwischen den Ortschaften Wersch und Marienfeld außer Kontrolle geraten war. Am Ende einer Schlingerfahrt war er querstehend von der Fahrbahn gerutscht, in der Böschung mit einem Baum kollidiert und abschließend mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Baum geschlagen.