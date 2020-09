Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem : Mutmaßliche Betrüger gaben sich als Installateure aus

Neunkirchen-Seelscheid Aufgrund eines verstopften Abflussrohres rief ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid einen Sanitärnotdienst an. Doch die angereisten Installateure entpuppten sich als mutmaßliche Betrüger und bedrohten den 39-Jährigen und seine Ehefrau. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der Verdächtigen.

Mit einem Foto fahndet die Polizei nach zwei Männern, die sich in Neunkirchen-Seelscheid als Installateure ausgegeben haben und die mutmaßlich einen Betrug begehen wollten.

Ein 39-jähriger Hausbesitzer hatte im Juli aufgrund eines verstopften Abflussrohres in einer Badewanne einen Sanitärnotdienst angerufen. Die Firma hatte er zuvor im Internet gefunden. Am Nachmittag erschienen laut Polizei zwei Männer, die den Auftrag ausführen wollten. Die Tatverdächtigen machten sich demnach an die Arbeit und demontierten die Toilettenschüssel, obwohl diese offensichtlich nicht im Zusammenhang mit dem blockierten Rohrabfluss stand.