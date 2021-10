Gut Capellen in Düstekoven : Nabu schafft ein Zuhause für kleine Steinkäuze

Swisttal-Dünstekoven Die Kreisgruppe Bonn des Naturschutzbunds (Nabu) freut sich in Dünstekoven über den Nachwuchs einer inzwischen selten gewordenen Eulenart. Vier junge Steinkäuze sind auf Gut Cappellen beringt worden.

Der Steinkauz war einst ein häufiger Bewohner der zahlreichen Streuobstwiesen, die überall im Umland unserer Dörfer extensiv bewirtschaftet wurden. Dort fand die kleine Eule in den hohlen Stämmen alter Obstbäume ideale Brutplätze und auf den umliegenden Viehweiden genügend Nahrung – überwiegend Mäuse und Insekten. „Doch diese Lebensräume sind längst zu einer Seltenheit geworden“, betont Peter Meyer von der Kreisgruppe Bonn des Naturschutzbunds (Nabu). Deshalb seien gerade auch die Bestände des Steinkauzes überall in Deutschland dramatisch zurückgegangen.

123 Jungkäuze wurden im Frühjahr 2021 beringt

Um einen effektiveren Schutz der gefährdeten kleinen Eule in der Region zu erreichen, arbeitet der Nabu Bonn seit knapp drei Jahren mit Peter Müller von der in Euskirchen ansässigen Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE) zusammen. In der AG Eulenschutz betreiben nun beide Vereine zusammen ein gemeinsames Steinkauz-Projekt – „und dies zeitigt Erfolge“, unterstreicht Meyer: „123 Jungkäuze konnten allein in diesem Frühjahr beringt werden.“ Unter anderem gleich vier auf einen Streich in einem Nistkasten am Dünstekovener Gut Capellen.