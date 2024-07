Initiative organisiert Menschenkette in Seelscheid „Das Ausmaß an Gewalt erschüttert mich“

Die Zeichen des verheerenden Brandes in der vergangenen Woche in Neunkirchen-Seelscheid sind mehr als deutlich abzulesen: Der Dachstuhl des gelben Gebäudes ist zerstört, die Fenster im ersten Obergeschoss verrußt. Nur mit einem Sprung aus dem Fenster hatten sich die beiden Bewohner, zwei 55 und 59 Jahre alte Brüder, aus ihrer dort gelegenen Wohnung vor den Flammen retten können. Das Gelände rund um das „Haus im Park“ an der Zeithstraße in Seelscheid ist weiterhin abgesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch, auch der Staatsschutz ist eingeschaltet. Das ist auch der Grund, weswegen die Initiative „Neunkirchen-Seelscheid ist bunt: Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie“ am Donnerstag in Seelscheid eine Menschenkette plant.