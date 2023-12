Prozess um Leichenfund in Eitorf-Merten Bonner Landgericht verurteilt die beiden Angeklagten zu Haftstrafen

Am 4. August 2020 meldete sich ein Mann unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei in Siegburg und erzählte, er kenne denjenigen, der ein paar Tage vorher seinen Kumpel B. in Eitorf umgebracht habe. Woher er das denn wisse, fragte der Beamte der Leitstelle. Von einem, der dabei war, antwortete der Anrufer. Noch am gleichen Tag hatte die Bonner Mordkommission nicht nur den Tippgeber identifiziert, sondern auch einen der mutmaßlichen Täter. Am Dienstag, mehr als drei Jahre nach dem Verbrechen in einem Waldstück bei Merten, wurden ein heute 23-Jähriger und ein zehn Jahre älterer Mitangeklagter von der 2. Jugendkammer des Bonner Landgerichts zu Freiheitsstrafen verurteilt.