Neue Rettungswagen Siegburg, Troisdorf, Königswinter und der Kreis kaufen gemeinsam ein

Sechs Notarzteinsatzfahrzeuge und 18 Rettungswagen sollen in den Rettungswachen des Rhein-Sieg-Kreises zum Einsatz kommen, je zwei Notarzteinsatzfahrzeuge in Siegburg, Troisdorf und Königswinter, außerdem zwei Rettungswagen in Siegburg und sechs in Königswinter. Alle Wagen sind gleich ausgestattet. Das soll nicht nur die Schulung und Ausbildung des Personals einfacher machen, sondern auch die Zusammenarbeit von Rettungswagenbesatzungen und Notärzten erleichtern.