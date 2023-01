B56 ist gesperrt : Autofahrer erfasst Fußgängerin auf der B56 und verletzt sie tödlich

Am Mittwochabend ist auf der B56 zwischen Neuenkirchen-Seelscheid und Lohmar ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Foto: Christof Schmoll

Neunkirchen-Seelscheid Auf der B56 bei Neunkirchen-Seelscheid hat am Mittwoch ein Autofahrer eine 70-jährige Fußgängerin tödlich verletzt. Der unbekannte Fahrer floh vom Unfallort. Die B56 ist gesperrt.

Auf der B56 zwischen Lohmar-Krahwinkel und Neunkirchen-Seelscheid hat am Mittwochabend ein Autofahrer eine 70-jährige Fußgängerin aus dem Neunkirchen-Seelscheider Ortsteil Heister erfasst und tödlich verletzt. Nach ersten Informationen vor Ort soll die Fußgängerin gegen 19.20 Uhr in Höhe des Dorfes Heister über eine Fußgängerinsel gegangen sein, als ein Auto, das in Richtung Lohmar fuhr, die Frau erfasste. Der Fahrer des Wagens soll zudem auf der falschen Seite der Fußgängerinsel vorbeigefahren sein, sodass die Fußgängerin nicht mit dem Auto hätte rechnen können.