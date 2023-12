Burg Raiffershardt in Windeck Geheimnisvolle Erscheinungen und eiszeitliches Wasser ziehen viele Besucher an

Erhaben thront sie auf einem Felsen hoch über der Sieg. Ein bisschen versteckt hinter Bäumen lugen nur ihr Turm und das Dach hervor. Man muss schon sehr genau hinschauen, um die Zufahrt zu entdecken. Der Weg zur Burg Raiffershardt in Windeck ist unbefestigt. Es soll ein gesegneter Ort sein, zumindest, wenn man den Erzählungen der Burgherren glaubt. Aber auch eine Reihe verschiedener Besucherinnen und Besucher berichten von seltsamen Erscheinungen an diesem Ort in Herchen.