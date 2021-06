Einsatz in Lohmar : Kinder verursachen Wohnungsbrand in Neuhonrath

Lohmar Eine Küchenzeile ist in einer unbewohnten Souterrainwohnung in Brand geraten. Ein schlafender Bewohner des Hauses konnte sich durch die Alarmierung eines Brandmelders ins Freie retten.

Mehrere Kinder haben in einer offenstehenden Souterrainwohnung den Plattenherd eingeschaltet und einen Brand ausgelöst. Laut Polizei ist die Gruppe unbemerkt in das Gebäude in Neuhonrath geschlichen. Das Feuer erfasste die Küchenzeile und die Holzverkleidung an der Decke.