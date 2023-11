Boxen gegen Gewalt in Neunkirchen-Seelscheid So setzt sich die Boxweltmeisterin für Frauen ein

Neunkirchen-Seelscheid · Durch ihren Sport will sie Frauen selbstbewusster machen und so vor häuslicher Gewalt schützen. Die sechsfache Box-Weltmeisterin Nikki Adler bietet zum Tag gegen Gewalt an Frauen ein gemeinsames Training an. Dabei erwartet die Frauen und Mädchen weit mehr als nur Sport.

24.11.2023 , 07:00 Uhr

Boxweltmeisterin Nikki Adler will Mädchen und Frauen zeigen, wie stark sie wirklich sind. Foto: Ralf Klodt

Von Ines Bresler

