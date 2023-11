Polizei sucht Täter Mann raubt Apotheke in Neunkirchen-Seelscheid aus

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Apotheke an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid überfallen. Wie die Polizei berichtet, stürmte der Mann gegen 18.25 Uhr mit einem Messer in der Hand das Geschäft und forderte die Angestellten lautstark auf, das vorhandene Bargeld zu übergeben.