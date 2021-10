Neunkirchen-Seelscheid : 26-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid In Neunkirchen-Seelscheid hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Dabei wurde eine 26-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr hat es auf der Wahnbachtalstraße in Neunkirchen-Seelscheid einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Niederkassel, die auf der Straße in Richtung Much unterwegs war, in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab. Dort stieß sie mit dem Peugot eines 71 Jahre alten Mannes zusammen. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Die 26-Jährige musste hingegen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sie soll sich jedoch nicht in Lebensgefahr befunden haben.