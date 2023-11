Fahrer möglicherweise alkoholisiert Autos erleiden Totalschaden bei Unfall in Neunkirchen-Seelscheid

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Much, der die Kreisstraße 16 in östlicher Richtung befuhr, soll einer Zeugenangabe zufolge bei Rot über die Kreuzung gefahren sein. Auf deren Mitte stieß sein Skoda Fabia nach Angaben der Polizei mit einem von einer 62-jährigen Frau gesteuerten BMW zusammen, der auf der B 56 von Much in Richtung Siegburg unterwegs war.