Ortsteil Hausen : Dachstuhl einer Villa in Neunkirchen-Seelscheid brennt

Dachstuhl einer Villa in Neunkirchen-Seelscheid brennt

Unter dem Schieferdach brennt der Dachstuhl in voller Breite der Villa. Foto: Christof Schmoll

Hausen Im Seelscheider Ortsteil Hausen hat der Dachstuhl einer Villa am Freitagmorgen Feuer gefangen. Nach ersten Informationen vor Ort konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Freitagmorgen hat eine Villa im Seelscheider Ortsteil Hausen gegen 6.55 Uhr Feuer gefangen. Unter dem Schieferdach des Hauses brannte der Dachstuhl in voller Breite der Villa. Gegen 8.10 Uhr war das Feuer noch in vollem Gange.