Unfall in Neunkirchen-Seelscheid : Campingmobil-Fahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Auto

Symbolfoto Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder

Neunkirchen-Seelscheid In Neunkirchen-Seelscheid ist am Dienstag ein 75-Jähriger mit seinem Campingmobil in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall sollen mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sein.



Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 75-Jähriger am Dienstagvormittag mit seinem VW-Campingmobil in Neunkirchen-Seelscheid in den Gegenverkehr geraten und gegen ein Auto sowie gegen zwei Bäume gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 75-Jährige am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Zeithstraße in Seelscheid unterwegs gewesen sein.

Zur selben Zeit war ein 64 Jahre alter Mann mit seinem schwarzen Mercedes-SUV ebenfalls auf der Zeithstraße in Richtung Siegburg unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 81 in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 75-Jährige kam dem anderen Mann entgegen, sodass der 64-Jährige auf der Fahrbahn angehalten haben soll, um das Campingmobil vorbei zu lassen.

Daraufhin soll der 75-Jährige aus noch ungeklärten Gründen beim Vorbeifahren in den Gegenverkehr geraten und gegen die Front des Mercedes gefahren sein. Der VW-Bus fuhr daraufhin einige Meter weiter und prallte gegen zwei Bäume, bevor dieser stehen blieb. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Das Campingmobil wurde zudem abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden soll sich auf mehreren tausend Euro belaufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

(ga)