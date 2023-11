Dieb zum wiederholten Male festgenommen Polizei identifiziert gestohlenes Auto mithilfe von QR-Code

Neunkirchen-Seelscheid · Die Polizei hat in Neunkirchen-Seelscheid einen 32-jährigen Mann am Montagabend in einem gestohlenen BMW festgenommen. Die Beamten hatten das gestohlene Auto mithilfe eines QR-Codes auf dem Kennzeichen identifiziert.

28.11.2023 , 17:12 Uhr

Mithilfe des QR-Codes auf dem Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelte. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand





Ein 32-jähriger Mucher ist am frühen Montagabend in Neunkirchen-Seelscheid in einem gestohlenen Auto festgenommen worden. Zivilbeamten war der mutmaßliche Autodieb aufgefallen, weil er ihnen aus zurückliegenden Einsätzen bekannt war. Der Mann war bereits zum wiederholten Male in einem gestohlenen Auto unterwegs sowie zum wiederholten Male ohne Führerschein. Erst im Sommer war der Mann aus Much in einem gestohlenen Fiat gestellt worden, auch damals schon ohne Führerschein. Als die Polizisten den Mann auf einem Parkplatz in einen BWM steigen sahen, stoppten sie den 32-Jährigen und überprüften das Kennzeichen. Erst mithilfe eines QR-Codes auf dem Nummernschild stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Kennzeichen um eine Fälschung handelte. Beim genaueren Überprüfen des Autos, bemerkten die Beamten, dass die Fahrgestellnummer auf ein im April gestohlenes Auto zutraf. Die Beamten stellten daher das Auto sicher und nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Mittlerweile ist der Mann jedoch wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

(ga)