Polizei sucht Zeugen Einbrecher stiehlt Geld aus Restaurant in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid · In Neunkirchen-Seelscheid ist ein Mann in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant eingebrochen und hat die gefüllten Kellnergeldbörsen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

11.09.2024 , 12:15 Uhr

Ein Einbrecher hat aus einem Restaurant in Neunkirchen-Seelscheid mit Bargeld gefüllte Portemonnaies der Servicekräfte gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein





Von Chantal Dötsch