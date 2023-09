Neunkirchen-Seelscheid Einbrecher stehlen Tabakwaren im Wert von Tausenden Euro

Aus einem Supermarkt in Neunkirchen-Seelscheid haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die zwei mutmaßlich männlichen Täter gegen 2.30 Uhr in das Geschäft an der Eisenerzstraße ein, indem sie die Eingangstür zur Bäckerei aufhebelten. Aus dem Kassenbereich des Lebensmittelgeschäfts nahmen sie mehreren Zigarettenschachteln, die einen hohen vierstelligen Wert haben. Anschließend flüchteten die Täter.