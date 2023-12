Auto prallt gegen Baum Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid

In Neunkirchen-Seelscheid ist es in der Nacht auf Freitag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Mann verstorben ist. Gegen 23:20 Uhr kam auf der L318 in Fahrtrichtung Overath ein BMW nach Angaben der Polizei rechts von der Fahrbahn ab und prallte etwa 150 Meter dahinter gegen einen Baum.