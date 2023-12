Auto prallt gegen Baum Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid

Infolgedessen fing das verunglückte Auto Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Die Beifahrerin musste schwer verletzt vom Rettungsdienst versorgt werden. In den Morgenstunden des Freitags dauerte die Unfallaufnahme noch an. Die Straße ist weiterhin gesperrt.