Feuerwehr im Großeinsatz : Feuer zerstört Teile einer Villa in Neunkirchen-Seelscheid

Unter dem Schieferdach brennt der Dachstuhl in voller Breite der Villa. Foto: Christof Schmoll

Update Hausen In einer Villa im Seelscheider Ortsteil Hausen ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand richtete große Schäden an. Nach ersten Informationen konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Eine Villa im Seelscheider Ortsteil Hausen hat am Freitagmorgen gegen 6.55 Uhr Feuer gefangen. Unter dem Schieferdach des Hauses brannte der Dachstuhl in voller Breite der Villa. Gegen 10.30 Uhr hieß es, das Feuer sei unter Kontrolle, gegen 11 Uhr war es dann gelöscht. Durch das Feuer seien der Dachstuhl und das Obergeschoss weitgehend zerstört worden, teilten Einsatzkräfte mit. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nach Informationen von Einsatzkräften vor Ort bemerkten die Eigentümer den Brand, weil ein Lichtschalter nicht mehr funktionierte, es stattdessen knackte und Rauch in die Wohnung zog. Das Ehepaar weckte daraufhin ihren siebenjährigen Sohn und konnte auch zwei Hunde in Sicherheit bringen. Ein älterer Bewohner hatte das Haus schon am frühen Morgen verlassen. Die Villa ist eins der größten Gebäude der Gemeinde und nur von einer Seite gut zugänglich. Bei dem Brand seien Dachstuhl und Obergeschoss weitgehend zerstört worden, Erdgeschoss und Souterrain hätten einen erheblichen Wasserschaden erlitten

Feuerwehren aus Seelscheid, Neunkirchen und Lohmar waren im Einsatz. Gegen 10.30 war auch die Feuerwehr Sankt Augustin vor Ort, um Atemschutzgeräte zu ersetzen. Die Feuerwehr Eitdorf stellte ab diesem Zeitpunkt den Grundschutz für Neunkirchen-Seelscheid. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

(ga)