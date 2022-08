Anwohner alarmiert Einsatzkräfte : Feuerwehr verhindert größeren Waldbrand bei Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid Knapp 200 Quadratmeter Wald sind am Dienstagabend bei Neunkirchen-Seelscheid in Brand geraten. Ein Anwohner hatte zuvor einen Feuerschein gesehen, blitzschnell reagiert und damit großen Schaden abgewendet.

Ein aufmerksamer Beobachter, großes Glück und günstige Wetterbedingungen haben dafür gesorgt, dass sich ein Waldbrand bei Neunkirchen-Seelscheid nicht größer ausgebreitet und mehr Schaden angerichtet hat. Ein Anwohner aus der Ortschaft Mohlscheid hatte am Dienstagabend im Wald einen Feuerschein wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte rannten mit Feuerpatschen in den Wald, um eine Ausbreitung zu verhindern. Außerdem kamen zwei C-Rohre zum Einsatz.

„Wenn wir nicht so früh alarmiert worden wären und es nicht windstill gewesen wäre, hätten wir sicher länger zu tun gehabt“, sagte Gemeindebrandinspektor Walter Hirtsiefer am Mittwochmorgen auf GA-Anfrage. So habe die Feuerwehr eine Ausbreitung auf eine angrenzende, abgestorbene Fichtenschonung verhindern können. „Wenn der Brand sich richtig dorthin ausgebreitet hätte, hätten unsere eigenen Kräfte sicher nicht ausgereicht. Zumal das Waldgebiet dort sehr unzugänglich ist, da es kaum Wege dort gibt“, so Hirtsiefer weiter.