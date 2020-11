Verdacht auf Fischwilderei : Lachsforellen versperren den Weg in Neunkirchen-Seelscheid

Lachsforellen versperren den Weg in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid In Neunkirchen-Seelscheid hat eine Frau mehrere große Fische auf der Straße gefunden. Deren Herkunft ist bisher unklar.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine Zeugin in Neukirchen-Seelscheid um 3 Uhr morgens einen überraschenden Fund gemacht. Als sie auf dem Heimweg mit dem Auto von der Hauptstraße in die Dahlerhofer Straße einbog, stellte sie fest, dass mitten auf der Straße lange große Fische lagen. Die Zeugin benachrichtigte die Polizei.