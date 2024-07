Unfall in Neunkirchen-Seelscheid Mann wird aus Auto geschleudert und verletzt sich

Bei einem Unfall am Sonntag in Neunkirchen-Seelscheid ist ein 25 Jahre alter Beifahrer aus dem Auto geschleudert worden. Der ebenfalls 25-jährige Fahrer aus Siegburg und sein Beifahrer waren am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Hennefer Straße in Richtung Hennef unterwegs, als er mit seinem VW Polo gegen den rechten Bordstein fuhr, teilte die Polizei mit. Der Wagen kam erst rund 90 Meter weiter zum Stehen.