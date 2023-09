Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth Einbrecher stehlen Baumaschinen und Kupferkabel aus Containern

Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichteroth · Unbekannte haben am Wochenende in zwei Fällen Baustellencontainer in Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth aufgebrochen. Sie entwendeten Baumaschinen und Kupferkabel. Die Polizei bittet um Hinweise.

26.09.2023, 11:39 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende zwei Baustellencontainer in Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth aufgebrochen und Baumaschinen sowie Kupferkabel gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach brachen die Täter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, den Container einer Baufirma in Neunkirchen-Seelscheid im Sankt-Franziskus-Weg auf. Aus dem Inneren entwendeten sie ungefähr 18 Rollen Kupferkabel im Wert von rund 6000 Euro sowie zwei Seitenschneider. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Ein Mitarbeiter der Baufirma bemerkte den Diebstahl am Montag. Auch in Ruppichteroth brachen Unbekannte zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, einen Container auf, wie die Polizei weiter berichtete. Der Container befand sich auf einer Baustelle zwischen Hermerath und Büchel an der Kreisstraße 50. Die Täter stahlen Baumaschinen im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241/541-3121 bei den Ermittlern zu melden.

