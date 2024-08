Aquarena Neunkirchen-Seelscheid Toter Mann in Schwimmbad-Dusche aufgefunden

Neunkirchen-Seelscheid · In der Aquarena Neunkirchen-Seelscheid kam es am Freitag zu einem Zwischenfall mit Todesfolge. Ein Mann wurde leblos in der Dusche aufgefunden. Der Todesfall hat Folgen für den Schwimmbadbetrieb.

16.08.2024 , 14:02 Uhr

Im Schwimmbad Aquarena ist am Freitag ein Mann tot aufgefunden worden. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez





Von Rosanna Großmann Redakteurin Siegburg