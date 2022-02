Raub am Geldautomaten : Unbekannter entreißt geistig behindertem Mann das Portemonnaie

Raub am Geldautomaten

Neunkirchen-Seelscheid Ein Unbekannter raubte am Montagnachmittag das Portemonnaie eines geistig behinderten Mannes samt Bargeld, Ausweispapieren und Bankkarte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat einem geistig behindertem Mann in Neunkirchen-Seelscheid dessen Portemonnaie entrissen. Der Überfall ereignete sich am Montagnachmittag um 16:45 Uhr an einer Bank auf der Zeithstraße. Dies teilte die Polizei mit. Das Opfer hatte kurz zuvor mehr als 100 Euro abgehoben und das Geld gerade erst verstaut. Im Portemonnaie waren auch die Ausweispapiere und die Bankkarte des Opfers enthalten. Der Tatverdächtige sollen zufolge schwarze Haare und einen dunklen Teint haben. Er trug eine graue Jacke und eine blaue OP-Maske.