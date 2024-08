Feuer in Neunkirchen-Seelscheid Seltener Fendt Xylon geht in Flammen auf

Zuvor hatte der 38-jährige Landwirt das Feuer bei der Arbeit bemerkt. Er befand sich mit dem Traktor zum Mischen von Gülle in einer Stall mit Güllekeller, als der Fendt Xylon plötzlich in Brand geriet. Im Stall befanden sich zur gleichen Zeit Tiere und Heu. Als der Bauer die erste Rauchentwicklung wahrnahm, fuhr er nach eigenen Angaben mit dem brennenden Trecker nach draußen auf eine Weide und verhinderte so ein Überspringen des Feuers auf das Gebäude. Bevor das Gefährt letztlich in Vollbrand geriet, konnte sich der Mann in Sicherheit bringen.