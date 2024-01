Verkehrsbehinderung auf der B507 Tanklaster rutscht bei Neunkirchen in Leitplanke

Auf der B507 ist es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Zwischen Bröltal B478 und Neunkirchen war die Strecke halbseitig für den Verkehr blockiert. Dort war in der Nacht gegen 1.30 Uhr ein voll beladener Tanksattelzug in die Leitplanke gefahren.